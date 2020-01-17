Зміні до Конституції РФ: Путін копіює законодавство США

Експерт з міжнародних питань Тарас Семенюк у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував новини про те, що зміни до Конституції РФ винесуть на референдум 1 травня 2020 року. Повідомляється, що у запропонованих змінах є дуже тривожні моменти, такі як, наприклад, визначення статусу законів РФ вищим за міжнародне законодавство.

"Згідно із самою теорією права та теорією держави національні закони держави є першочерговими. Якщо ми не підписуємо міжнародних угод, і у нас немає відповідальності по міжнародним зобов'язанням, які ми на себе взяли, то, у такому випадку, перевагою над всім іншим є національний закон. Вже була дискусія в Україні перед виборами, чи пускати представників ОБСЄ з Росії на наші вибори. Дискусія була дуже серйозна. Наш суверенітет, логіка національного права свідчить, що держава самостійно вирішує, кого пускати, кого не пускати. А тепер, що стосується конкретно змін, які Путін запропонував до конституції РФ. Вони копіюють логіку США, тому що там національне право має перевагу над міжнародним правом. Саме тому у багатьох штатах досі є смертна кара. Там національні закони беруть гору над міжнародним правом, не всім, але тим не менш", - заявив Семенюк.

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