Зміна уряду не вплине на відносини із західними партнерами: посол Грузії

Надзвичайний і Повноважний Посол Грузії в Україні (2009-2013 рр.) Грігол Катамадзе у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував відставку уряду Олексія Гончарука.

"Дуже добре, що ми зараз не будемо обговорювати правове питання. на мою думку з боку прем'єра це виважений та сміливий крок. Адже вже не один день у суспільстві обговорюється питання так званих "плівок Гончарука". Він зробив правильний крок і президент України вирішить, чи підтримати цей крок чи ні", - заявив Катамадзе.

Він вважає, що відставка не вплине на фінансові та кредитні відносини України з її партнерами.

"Я думаю, що не треба пов'язувати конкретно цей уряд із боргами України. Не уряд накопичував борг. Їх треба віддавати не зважаючи на те, який уряд їх створив. Найважливіше питання, як не брати нові борги", - зазначив посол.

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