Зміна трудового кодексу: як тепер найматимуть українців

Експертка з питань працевлаштування Юлія Дрожжина у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Влади Цуркан та Марини Клим.

Вона прокоментувала зміни до трудового кодексу України.

"Логічно, що з 1971 року багато чого змінилося. Але говорити про те, що така величезна кількість робочих місць з'явиться, на мою думку, не варто. Розраховують на те, що роботодавці почнуть оформлювати працівників, бо їм полегшили формат оформлення, але працівників не оформлюють не через те, що це складно, а через бажання уникнути оподаткування", - заявила експертка.

За її словами, зміни у законодавстві не враховують реалії, які присутні на ринку праці України, тобто вони не будуть дієвими і не досягнуть цілей, які озвучив уряд.

"Окрім того, цим законом скасовуються профспілки і говоритьсяпро те, що вони будуть доопрацьовані наступними законами", - заявила Дрожжина.

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