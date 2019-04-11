Зміна місця голосування: очікується рекордна явка виборців

Керівник Служби розпорядника Державного реєстру виборців Олександр Стельмах зазначив, що навіть за умови того, що на зміну місця головування у другому турі у виборців є не три місяці, як для першого туру, а тільки десять днів, кількісні показники вказують, що цю процедуру пройде ще більша кількість громадян. Він зазначив, що принаймні про це свідчать цифри у місті Києві.

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