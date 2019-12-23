Зміна клімату: більшість українців стурбовані потеплінням
Більшість українців (60%) стурбовані проблемою глобальної зміни клімату.
Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group. При цьому 33% респондентів вважають, що причин для занепокоєння через глобальне потепління немає.
Загалом 84% жителів країни впевнені, що зараз на Землі відбувається зміна клімату. Протилежної думки дотримується лише 9% опитаних.
Уточнюється, що опитування проводилося в період із 7 до 18 листопада 2019 року серед 1805 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування – особисте інтерв'ю. Максимальна похибка вибірки – 2,4%.
Як писав OBOZREVATEL, Всесвітня метеорологічна організація ООН заявила, що нинішнє десятиліття може стати найспекотнішим за всю історію.
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