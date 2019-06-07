Зміна керівництва в МОЗ: експерт назвала ризики

Менеджер медичної групи Реанімаційного пакету реформ Світлана Бубенчікова зазначила, що за ймовірності зміни очільника МОЗ, головним питанням буде збереження курсу та основних принципів медичної реформи; те, що закладено в закон про державні фінансові гарантії та систему фінансування охорони здоров'я, програм eHealth - електронне здоров'я, доступні ліки ті інших програм, затверджених кабміном і іншими урядовими установами.

Вона сподівається, що до радянської системи охорони здоров'я Україна не повернеться, проте, сподівається, що відкату назад не відбудеться. Головним чинником цих процесів стануть, на її думку, ті люди, які прийдуть працювати до міністерства охорони здоров'я. І вже після приходу нової команди, при висвітленні журналістами процесів, що будуть відбуватися, можна буде говорити, про те, чи намагаються, чи не намагаються повернути стару систему нова команда МОЗ.

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