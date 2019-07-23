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Зміна голови британського уряду: чи зміниться політика Лондона щодо України

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Експерт-міжнародник Українського інституту аналізу і менеджменту політики Володимир Воля пояснив, що несе із собою зміна очільника британського уряду для України.

За його словами, прем'єрство Бориса Джонсона, колишнього керівника зовнішньополітичного відомства Великої Британії, не несе із собою ані негативних, ані позитивних ознак, оскільки невідомо, який час він буде перебувати на цій посаді. Головним же завданням, яке буде на нього покладено на новій посаді, кардинальне вирішення питання виходи Об'єднаного Королівства з Євросоюзу, у відповідності із результатами референдуму, що проходив у Британії у 2016 році.

Про політику щодо України, на думку експерта, можна буде говорити тоді, коли стане зрозуміло, що обрання Джонсона на посаду лідера консервативної партії не призведе до дострокових виборів до Британського парламенту.

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