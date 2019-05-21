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Змін до виборчого законодавства не буде: депутат пояснив їх протизаконність

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Народний депутат України, фракція "Блок Петра Порошенко" Сергій Хлань зазначив, що, починаючи з указу президента України про припинення дії парламенту поточного скликання та про призначення позачергових виборів до Верховної Ради, стартує передвиборча кампанія.

За його словами, внесення змін до виборчого законодавства є протизаконними, бо парламент не може ухвалювати зміни до виборчого законодавства вже під час виборчого процесу, який юридично вже розпочався. Він наголосив, що узгодження з главами фракцій змін до законодавства, одночасно з підписанням указу, фактично штовхає Раду до ухвалення протизаконних рішень.

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