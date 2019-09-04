Зменшити кількість депутатів потрібно через реальну кількість українців: Разумков

Скорочення кількості народних депутатів до 300 осіб пов'язано з реальною кількістю населення в Україні.

Таку заяву на брифінгу 3 вересня в Києві зробив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

"На сьогодні орієнтовна кількість громадян, які живуть в Україні, десь 30-34 млн. То це буде відповідати саме 300 народним депутатам", – пояснив спікер парламенту.

Разумков підкреслив, що така кількість народних депутатів жодним чином не вплине на якість роботи Верховної Ради.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народні депутати направили до Конституційного суду законопроект про зменшення конституційного складу Верховної Ради до 300 депутатів і запровадження пропорційної виборчої системи.

Також Верховна Рада України IX скликання розглянула низку важливих законопроектів. Першим був затверджений документ №7203 про скасування депутатської недоторканності.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!