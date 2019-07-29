Зменшення повноважень Кличка суперечить децентралізації: експерт про нові реформи

Директор аналитично-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко прокоментував ідею зміни адміністративного устрою, яку хоче запровадити партія "Слуга народу".

Сергієнко зазначив, що подібне нововведення є логічним продовженням реформ децентралізації, адже після утворення близько 1000 об'єднаних територіальних громад відпала необхідність у такій кількості районів. Він наголосив, що укрупнення районів є дуже нагальним питанням, і відповідні проекти законів були подані вже у восьмому скликанні. Створення префектур, за словами Сергієнка, є також продовженням реформи децентралізації, коли посилюється роль обласних і районних рад, яким буде надано право утворювати власні виконавчі органи, а державні адміністрації, які тепер названі "префектурами", будуть займатись виключно проведенням державної політики та контролем законності.

Сергієнко також зазначив, що, на його думку, подібні діє суперечать процесам, пов'язаним зі зменшенням повноважень законно обраного мера Києва Віталія Кличка, адже, за задумом законодавців подібні реформи мають підсилювати місцеве самоврядування.

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