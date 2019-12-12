Для тих, хто зайнявся дельтапланеризмом всерйоз, цей спорт може стати чудовою можливістю для задоволення власних амбіцій і заробляння грошей. Справа в тому, що змагання по ньому проходять у всьому світі, а російські спортсмени, прекрасно підготовлені завдяки великим небес батьківщини, регулярно займають призові місця.

Змагання з дельтапланеризму Скріншот з відео

Змагання з дельтапланеризму Скріншот з відео

Крім того, послуги дельтапланеристів замовляють і непогано оплачують на численних фестивалях і шоу під відкритим небом, де спортсмени-акробати демонструють трюки в повітрі, а фахівці нижчого рангу катають бажаючих.

Вирушати в політ можна лише при певній погоді, причому, чим більш досвідчений спортсмен, тим більше відхилень від погодної норми він може собі дозволити. В ідеалі, виліт повинен проводитися вранці або ввечері, при ясній погоді, відсутності дощу, туману, морозу або поривчастого вітру.

Змагання з дельтапланеризму Скріншот з відео

Змагання з дельтапланеризму Скріншот з відео

Хоча холод або туман можуть ігноруватися спортсменами в залежності від якості екіпіровки і власної термоустойчивости.

А ось поривчастий вітер, дощ або небо, по якому розкидані купчасті хмари з темним низом, може стати непереборною перешкодою і перетворити довгий і приємний політ в кілька хвилин запеклої боротьби зі стихією.

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