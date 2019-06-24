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Зливи та грози: прогноз погоди в Україні на 24 червня від ObozTV

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Літо в самому розпалі, по всій території України короткочасні дощі, місцями сильні зливи з грозою. ObozTV представляє прогноз погоди в Україні на 24 червня.

На заході небо буде затягнуте хмарами, місцями синоптики обіцяють зливи. Повітря вдень прогріється до +27 градусів, вночі прохолодніше, +15.

На півночі також хмарно, можливий короткочасний дощ. Вдень максимальний показник +29, вночі ясне зоряне небо, +18.

Зливи та грози: прогноз погоди в Україні на 24 червня від <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span>

На сході похмурий день, місцями синоптики обіцяють опади. Вдень +26 градусів, вночі +21.

Південь і Крим - небо затягнуть хмари, в окремих районах дощ, денні показники до +31. Вночі +20.

У центральних областях мінлива хмарність, можливі незначні опади. Вдень повітря прогріється до +29, вночі +17.

У Києві хмарно, проте опадів не прогнозують. Вдень максимальний показник +30, вночі стрілка термометра опуститься до +22.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спекотна погода в Україні очікується протягом усього червня та липня. 11 і 12 червня 2019 року в Києві спостерігалися найспекотніші ночі за останні 138 років (з 1881-го).

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