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7 березня • оновлено в 11:04
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ЗІРКОВИЙ ДАЙДЖЕСТ з Оленою Гомон: гурт BTS б'є рекорди на Youtube!

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Про найяскравіші новини зі світу музики, шоу-бізнесу, моди і кіно вам розповість наша ведуча - Олена Гомон.

У цьому випуску "Зіркового Дайджеста" дивіться наступне:

ГУРТ BTS Б'Є РЕКОРДИ НА YOUTUBE,

ОГОЛЕНА ЗОЇ КРАВІЦ У НОВІЙ ФОТОСЕСІЇ,

НОВІ СВІТЛИНИ ВІД КАССЕЛЯ ТА КУНАКІ,

КАЙЛІ І КЕНДАЛЛ ДЖЕННЕР ПОРАДУВАЛИ ФОТО З БАГАМСЬКИХ ОСТРОВІВ.

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Теми
Зірковий дайджест Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
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