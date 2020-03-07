ЗІРКОВИЙ ДАЙДЖЕСТ з Оленою Гомон: гурт BTS б'є рекорди на Youtube!

Про найяскравіші новини зі світу музики, шоу-бізнесу, моди і кіно вам розповість наша ведуча - Олена Гомон.

У цьому випуску "Зіркового Дайджеста" дивіться наступне:

ГУРТ BTS Б'Є РЕКОРДИ НА YOUTUBE,

ОГОЛЕНА ЗОЇ КРАВІЦ У НОВІЙ ФОТОСЕСІЇ,

НОВІ СВІТЛИНИ ВІД КАССЕЛЯ ТА КУНАКІ,

КАЙЛІ І КЕНДАЛЛ ДЖЕННЕР ПОРАДУВАЛИ ФОТО З БАГАМСЬКИХ ОСТРОВІВ.

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