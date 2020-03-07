ЗІРКОВИЙ ДАЙДЖЕСТ з Оленою Гомон: гурт BTS б'є рекорди на Youtube!
Про найяскравіші новини зі світу музики, шоу-бізнесу, моди і кіно вам розповість наша ведуча - Олена Гомон.
У цьому випуску "Зіркового Дайджеста" дивіться наступне:
ГУРТ BTS Б'Є РЕКОРДИ НА YOUTUBE,
ОГОЛЕНА ЗОЇ КРАВІЦ У НОВІЙ ФОТОСЕСІЇ,
НОВІ СВІТЛИНИ ВІД КАССЕЛЯ ТА КУНАКІ,
КАЙЛІ І КЕНДАЛЛ ДЖЕННЕР ПОРАДУВАЛИ ФОТО З БАГАМСЬКИХ ОСТРОВІВ.
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