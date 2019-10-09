ЗІРКОВИЙ ДАЙДЖЕСТ: Потап в образі шейха

ЗІРКОВИЙ ДАЙДЖЕСТ: Потап в образі шейха93 Читати матеріал російською
У цьому випуску "Зіркового дайджесту" на ObozTV:
Цікава колаборація від Йолки з гуртом Dilemma,
Потап заінтригував в образі шейха,
Пікантне фото від моделі Алли Костромічевої,
а Седокова кардинально змінила колір волосся,
про все дивіться далі у "Зірковому дайджесті" на ObozTV
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