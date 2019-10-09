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9 жовтня • оновлено в 18:38
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ЗІРКОВИЙ ДАЙДЖЕСТ: Потап в образі шейха

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У цьому випуску "Зіркового дайджесту" на ObozTV:

Цікава колаборація від Йолки з гуртом Dilemma,

Потап заінтригував в образі шейха,

Пікантне фото від моделі Алли Костромічевої,

а Седокова кардинально змінила колір волосся,

про все дивіться далі у "Зірковому дайджесті" на ObozTV

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Тема
Зірковий дайджест
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