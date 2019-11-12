ЗІРКОВИЙ ДАЙДЖЕСТ: нова фотосесія Віри Брєжнєвої
Доньці Подкопаєвої виповнилося 13 років,
Віра Брежнєва знялася в новій фотосесії,
Олена Зеленська знялася для обкладинки відомого глянцю,
Ольга Куриленко знову порадувала своїх шанувальників,
про все це дивіться у нашому "Зірковому Дайджесті" на ObozTv
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