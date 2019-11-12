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12 листопада • оновлено в 20:31
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ЗІРКОВИЙ ДАЙДЖЕСТ: нова фотосесія Віри Брєжнєвої

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Доньці Подкопаєвої виповнилося 13 років,

Віра Брежнєва знялася в новій фотосесії,

Олена Зеленська знялася для обкладинки відомого глянцю,

Ольга Куриленко знову порадувала своїх шанувальників,

про все це дивіться у нашому "Зірковому Дайджесті" на ObozTv

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