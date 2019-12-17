ЗІРКОВИЙ ДАЙДЖЕСТ: найвпливовіші люди 2019 року
У цьому випуску ЗІРКОВОГО ДАЙДЖЕСТУ на ObozTV дивіться про таке:
Дженніфер Лопес хоче народити дитину,
Найвпливовіші люди 2019 року,
Денис Повалій вперше став батьком
та хто вестиме євробачення 2020
Про все це дивіться у нашому ЗІРКОВОМУ ДАЙДЖЕСТІ
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