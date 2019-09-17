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17 вересня • оновлено в 14:38
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Зірковий дайджест: Надя Дорофеєва заінтригувала проектом свого чоловіка

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У цьому випуску "Зіркового дайджесту" дивіться про наступні новини:

  • Пікантне фото Олі Цибульської,

  • талановитий син Горбунова і Осадчої,

  • кохана Нікіти Добриніна зробила нове тату,

  • а Надя Дорофеєва заінтригувала проектом свого чоловіка.

Про все дивіться у нашому зірковому дайджесті.

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Тема
Зірковий дайджест
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