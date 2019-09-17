Зірковий дайджест: Надя Дорофеєва заінтригувала проектом свого чоловіка

Зірковий дайджест: Надя Дорофеєва заінтригувала проектом свого чоловіка79 Читати матеріал російською
У цьому випуску "Зіркового дайджесту" дивіться про наступні новини:
Пікантне фото Олі Цибульської,
талановитий син Горбунова і Осадчої,
кохана Нікіти Добриніна зробила нове тату,
а Надя Дорофеєва заінтригувала проектом свого чоловіка.
Про все дивіться у нашому зірковому дайджесті.
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