Зірковий дайджест: Надя Дорофеєва заінтригувала проектом свого чоловіка

У цьому випуску "Зіркового дайджесту" дивіться про наступні новини:

Пікантне фото Олі Цибульської,

талановитий син Горбунова і Осадчої,

кохана Нікіти Добриніна зробила нове тату,

а Надя Дорофеєва заінтригувала проектом свого чоловіка.

Про все дивіться у нашому зірковому дайджесті.

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