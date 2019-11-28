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29 листопада • оновлено в 11:30
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ЗІРКОВИЙ ДАЙДЖЕСТ: Монатік та Серьога зняли спільний кліп

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У цьому випуску ЗІРКОВОГО ДАЙДЖЕСТУ на ObozTV дивіться про таке:

Ірина Білик розказала про своїх колишніх,

дружина Остапчука поїхала з дітьми в Канаду,

новий кліп Monatikа і Серьоги,

а Віра Брежнєва зізналася, що її дратує

про все це дивіться далі у нашому ЗІРКОВОМУ ДАЙДЖЕСТІ

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Теми
Зірковий дайджест Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
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