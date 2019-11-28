ЗІРКОВИЙ ДАЙДЖЕСТ: Монатік та Серьога зняли спільний кліп
У цьому випуску ЗІРКОВОГО ДАЙДЖЕСТУ на ObozTV дивіться про таке:
Ірина Білик розказала про своїх колишніх,
дружина Остапчука поїхала з дітьми в Канаду,
новий кліп Monatikа і Серьоги,
а Віра Брежнєва зізналася, що її дратує
про все це дивіться далі у нашому ЗІРКОВОМУ ДАЙДЖЕСТІ
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