ЗІРКОВИЙ ДАЙДЖЕСТ: Монатік та Серьога зняли спільний кліп

У цьому випуску ЗІРКОВОГО ДАЙДЖЕСТУ на ObozTV дивіться про таке:

Ірина Білик розказала про своїх колишніх,

дружина Остапчука поїхала з дітьми в Канаду,

новий кліп Monatikа і Серьоги,

а Віра Брежнєва зізналася, що її дратує

про все це дивіться далі у нашому ЗІРКОВОМУ ДАЙДЖЕСТІ

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