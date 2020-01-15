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15 січня • оновлено в 15:30
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ЗІРКОВИЙ ДАЙДЖЕСТ: Міша Романова на Марикії

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У цьому випуску "ЗІРКОВОГО ДАЙДЖЕСТУ" дивіться про таке:

  • Шакіра розповіла, чому досі незаміжня,

  • Меган Маркл підписала контракт з Disney,

  • Наталка Карпа вперше вийшла на прогулянку з донькою,

  • а колишня солістка гурту "Віа Гра" Міша Романова відпочиває на Маврикії.

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