ЗІРКОВИЙ ДАЙДЖЕСТ: Міша Романова на Марикії
У цьому випуску "ЗІРКОВОГО ДАЙДЖЕСТУ" дивіться про таке:
Шакіра розповіла, чому досі незаміжня,
Меган Маркл підписала контракт з Disney,
Наталка Карпа вперше вийшла на прогулянку з донькою,
а колишня солістка гурту "Віа Гра" Міша Романова відпочиває на Маврикії.
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