ЗІРКОВИЙ ДАЙДЖЕСТ: Міша Романова на Марикії

У цьому випуску "ЗІРКОВОГО ДАЙДЖЕСТУ" дивіться про таке:

Шакіра розповіла, чому досі незаміжня,

Меган Маркл підписала контракт з Disney,

Наталка Карпа вперше вийшла на прогулянку з донькою,

а колишня солістка гурту "Віа Гра" Міша Романова відпочиває на Маврикії.

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