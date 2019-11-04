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4 листопада • оновлено в 17:08
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ЗІРКОВИЙ ДАЙДЖЕСТ: гаряча фотосесія Тіни Кароль

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Гаряча фотосесія тіни кароль в США,

Рекорди нового кліпу NK,

Катерина Кухар в образі Кармен,

а Тейлор Свіфт визнали артисткою десятиліття,

про все дивіться далі на ObozTV у нашому "Зірковому Дайджесті".

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