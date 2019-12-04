ЗІРКОВИЙ ДАЙДЖЕСТ: чим здивувала премія M1 MUSIC AWARDS
У цьому випуску ЗІРКОВОГО ДАЙДЖЕСТУ на ObozTV дивіться про таке:
В Києві відбулася п’ята масштабна премія M1 Music Awards.
Хто отримав нагороди у 12 номінаціях, та чим дивували українські селебритіс,
про це дізнаєтесь з нашого ЗІРКОВОГО ДАЙДЖЕСТА.
про все це дивіться у нашому ЗІРКОВОМУ ДАЙДЖЕСТІ
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