ЗІРКОВИЙ ДАЙДЖЕСТ: чим здивувала премія M1 MUSIC AWARDS

У цьому випуску ЗІРКОВОГО ДАЙДЖЕСТУ на ObozTV дивіться про таке:

В Києві відбулася п’ята масштабна премія M1 Music Awards.

Хто отримав нагороди у 12 номінаціях, та чим дивували українські селебритіс,

про це дізнаєтесь з нашого ЗІРКОВОГО ДАЙДЖЕСТА.

про все це дивіться у нашому ЗІРКОВОМУ ДАЙДЖЕСТІ

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