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17 січня • оновлено в 20:47
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ЗІРКОВИЙ ДАЙДЖЕСТ: Біллі Айліш записала саундтрек про агента 007

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У цьому випуску ЗІРКОВОГО ДАЙДЖЕСТУ на ObozTV дивіться про наступне:

Ведуча Євробачення втретє стала мамою,

Нова відеоробота Таїсії Повалій на сингл "Витри сльози",

Біллі Айліш записала саундтрек для фільму про агента 007,

Cardi-B зібралася у політику

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Теми
Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Зірковий дайджест
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