ЗІРКОВИЙ ДАЙДЖЕСТ: Біллі Айліш записала саундтрек про агента 007
У цьому випуску ЗІРКОВОГО ДАЙДЖЕСТУ на ObozTV дивіться про наступне:
Ведуча Євробачення втретє стала мамою,
Нова відеоробота Таїсії Повалій на сингл "Витри сльози",
Біллі Айліш записала саундтрек для фільму про агента 007,
Cardi-B зібралася у політику
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