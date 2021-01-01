Зірковий дайджест | №225 | з Надєй Мироненко

Obozrevatel Відео 08:00, 1.01.2021

В цьому випуску "Зiркового дайджесту":

  • Карді Бі подарувала чоловікові розкішний золотий Lamborghini

  • "Мексиканська Кім Кардашьян" померла після невдалої пластики сідниць

  • HBO виплатить 100 млн доларів сім'ї Майкла Джексона

  • Російський репер Моргенштерн зібрався з концертами в Україні

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