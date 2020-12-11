Зірковий дайджест | №222 | з Надєю Мироненко

Obozrevatel Відео 08:00, 11.12.2020

У цьому випуску "Зiркового Дайджеста" дивіться наступне:

  • Макс Барських записав саундтрек до української лгбт-драми "La Plage"

  • Біллі Айліш відповіла всім хейтерам, які засуджують її тіло.

  • У Селени Гомес роман з Джиммі Батлером.

  • Актриса Ребел Вілсон схуднула на понад 20 кг.

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