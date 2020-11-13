Зірковий Дайджест | №218 | з Надією Мироненко

Obozrevatel Відео 08:00, 13.11.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

Кошовий з "Квартал 95" відростив темне волосся і вуса вперше за 19 років. Фото

Хворий на COVID-19 Зеленський записав відео з "Феофанії" й розповів про самопочуття

У мережі показали, де Зеленський і Єрмак лікуються від COVID-19. Фото

Зеленський і Єрмак мають легкі симптоми COVID-19, – Мендель

Частина міст України відмовилася від карантину вихідного дня: хто "відзначився"