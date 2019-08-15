Зіркова дочка актора ''95 кварталу'' збирається на Євробачення

Цьогоріч Україна не потрапила на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення" через скандал навколо російських гастролей українських виконавців.

Однак в країні вже активно готуються до пісенного конкурсу серед дітей. Так, донька гумориста та актора "Студії "Квартал-95"" Євгена Кошового Варвара пройшла у фінал Національного відбору.

Раніше Варвара Кошова вже неодноразово брала участь у програмах ТВ-каналів, які входять до групи 1+!. Так у передачі "Розсміши коміка. Діти" вона у 2016 році виграла 20 тисяч гривень. У 2018 році в "Лізі сміху" вона виступала з пародією на батька.

Але найбільш резонансним виявилась її участь у шоу "Голос. Діти", у якому вона пройшла до фіналу, не зважаючи на вкрай неоднозначні виступи у прямих ефірах.

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