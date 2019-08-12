Головна Новини
Мова Язык
МедОбоз Головна

Зірка серіалу ''Школа'' в гостях у Бурчук LIVE

23 Читати матеріал російською

Зірка серіалу "Школа" Ольга Шевченко, відома як Оля Шелбі завітала на прямий ефір до програми "Бурчук LIVE"

Співачка розповіла подробиці зйомок у серіалі "Школа" та заспівала кілька своїх пісень. Вона заявила, що на її думку світові зараз дуже не вистачає "мімімішності", ніжності і правильності. Оля зізналась, що її кумир - це Ед Ширан, якйи співає пісні під акомпанемент гітари, і в образ персонажа із серіалу "Школа" ій важко було вжитись, тому що в житті вона зовсім інша людина.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Бурчук LIVE" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Бурчук LIVE Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особа
Ольга Шевченко
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини
Загрузка...