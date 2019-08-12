Зірка серіалу ''Школа'' в гостях у Бурчук LIVE

Зірка серіалу "Школа" Ольга Шевченко, відома як Оля Шелбі завітала на прямий ефір до програми "Бурчук LIVE"

Співачка розповіла подробиці зйомок у серіалі "Школа" та заспівала кілька своїх пісень. Вона заявила, що на її думку світові зараз дуже не вистачає "мімімішності", ніжності і правильності. Оля зізналась, що її кумир - це Ед Ширан, якйи співає пісні під акомпанемент гітари, і в образ персонажа із серіалу "Школа" ій важко було вжитись, тому що в житті вона зовсім інша людина.

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