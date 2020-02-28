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29 лютого • оновлено в 01:53
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Зима таки позаду | Альо, гараж! REBOOT #355

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Останні зимові дні видалися "вродайними"

на гучні події, скандали, різноманітні плітки, що розповсюджувалися з неймовірною швидкістю.

Завдяки вітчизняним ЗМІ, Уряд Олексія Гончарука, вкторе “було відправлено у відставку”. Міністр Милованов вчив “маленьких українців” правильно кашляти. А ЄСПЧЛ поставив “жирну крапку” у справі про “законність Закону про Люстрацію”

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Автор
Віталій Шаповалов Віталій Шаповалов
Тема
Альо, гараж! Reboot
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