Зима таки позаду | Альо, гараж! REBOOT #355
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Останні зимові дні видалися "вродайними"
на гучні події, скандали, різноманітні плітки, що розповсюджувалися з неймовірною швидкістю.
Завдяки вітчизняним ЗМІ, Уряд Олексія Гончарука, вкторе “було відправлено у відставку”. Міністр Милованов вчив “маленьких українців” правильно кашляти. А ЄСПЧЛ поставив “жирну крапку” у справі про “законність Закону про Люстрацію”
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