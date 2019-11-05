За відставку Рябошапки наврядчи назбирають 150 підписів: представник партії "Голос"

Народний депутат, заступник голови партії "Голос" Ярослав Юрчишин у прямому етері ObozTV прокоментував збір підписів за відставку генерального прокурора України.

"Ініціатор збору підписів – Антон Поляков. Наскільки я розумію, у Антона є інформація про залучення до корупційних схем когось із діючих депутатів-мажоритарників. Інформація передана в прокуратуру. Прокуратура, за наявною у мене інформацією, вивчає достовірність наданої інформації та готує відповідні процесуальні дії", -заявив Юрчишин.

Він додав, що у Антона Полякова є чітке переконання, що в прокуратурі хочуть "поховати" цю справу. І не чекаючи ніякого зворотного зв'язку, він почав збирати підписи.

"Я сумніваюся, що зберуть. Принаймні, на даному етапі. Тому що пан Рябошапка тільки почав свою роботу. З того, що у нашій сфері діяльності, в антикорупції, у нас вже є задоволене подання на Дубневича. Справа, яка при попередньому генеральному прокурорі не рухалася, хоча інформація була. Тому в даному випадку я не думаю, що це питання досить оперативне", - зазначив народний депутат.

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