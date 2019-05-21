"Жванецкий с его мышлением и скоростью реакции, мог быть президентом", - Сергей Писаренко в шоу "БЕЗ ГРИМА"

Один из самых известных игроков КВН за всю историю, талантливый актер, звезда Дизель Шоу и Дизель студио, телеведущий с кандидатской степенью и многодетный отец, "мужчина нарасхват" и просто "Сережа, молодец" - Сергей Писаренко в программе "Без грима" расскажет про розыгрыши с перцем, а еще о том, какое решение кардинально изменило его жизнь, что ему больше всего нравится в украинцах и почему даже в постели иногда доходит до смешного

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