Журналістка розкритикувала інтерв'ю про 100 днів Зеленського

Журналістка Світлана Крюкова прокоментувала інтерв'ю щодо перших 100 днів роботи, яке президент України Володимир Зеленський дав телеканалу "1+1".

Вона заявила, що це було не зовсім інтерв'ю. На її думку, відео більше нагадувало постановочне кіно. Вона запропонувала передивитись рекламний ролик до цього "інтерв'ю", щоб зрозуміти про що вона веде мову. Після перегляду ролику, за словами Крюкової, вона пропонує закінчувати перегляд, оскільки, на її думку, "тізер значно цікавіший за саме кіно".

Саме кіно, за словами журналістки, навіть інтерв'ю не нагадує. Вона заявила, що навіть Петро Порошенко, який також боявся незручних запитань журналістів, запрошував представників преси до себе. Він обирав зручних журналістів, які уважно слухали та намагались не перебивати Порошенка, заявила Крюкова.

У даному випадку для інтерв'ю із приводу результатів роботи президента України за перші 100 днів, команда "Кварталу" взяла двох акторів, один з яких грав журналіста у кіно про викладача історії Голобородька, а інший грав цього самого викладача історії. За словами Крюкової, для того щоб інтерв'ю не виглядало надто нудним, команда президента зняла інтерв'ю із колегами президента та із його родиною. Зняли вставки із переміщеннями та іншими речами, додала журналістка.

За словами Крюкової, у цьому інтерв'ю Зеленський та його інтерв'юер прийшли до того, що найголовніше досягнення президента України за цей час - це те, що Зеленський "зміг залишитись людиною".

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал