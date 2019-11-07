Журналістів хочуть карати за "маніпуляції"

В Україні планують посилити відповідальність журналістів за поширення неправдивої інформації.

Зокрема до законодавства мають намір ввести поняття "маніпулювання громадською думкою" і його критерії. Про це заявив міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський на парламентських слуханнях про безпеку журналістів, передає "Громадське".

Водночас він зазначив, що в законах переглянуть і питання захищеності представників ЗМІ під час виконання ними професійних обов'язків.

За словами міністра, не тільки за маніпулювання журналістами суспільною свідомістю, а й за його замовлення може бути передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.

"Останнім часом у мене відбувається чимало дискусій про свободу слова та межі між її захистом і маніпуляціями. Так, ми розуміємо і знаємо, що ця грань дуже тонка, і я розумію, що найважливіше завдання держави – вибудувати цей баланс між захистом свого інформаційного простору і свободи слова. Саме тому захист журналістів і відповідальність за спотворення громадської думки – це нерозривні частини", – сказав Бородянський.

Однак він наголосив, що для цього уряд спочатку має забезпечити захист журналістів, а також гарантувати умови, за яких працівники ЗМІ зможуть чесно і професійно виконувати свою роботу.

Крім цього, вважає Бородянський, має бути посилена відповідальність і за оприлюднення даних журналістів. Саме ці зміни, додав міністр, планують внести до законодавства України.

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