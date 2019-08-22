Журналіст-порушник українських законів збирається працювати в Україні

В понеділок російський журналіст Ілля Жегульов, який працював в виданнях "Медуза" і Forbes, заявив про свій переїзд в Україну. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

За словами Жегульова, в Україні він буде працювати в агентстві Reuters, на посаді кореспондента-розслідувача.

"Причин кілька. Особисті причини (дружині запропонували роботу мрії) наклалися на бажання ризикнути, спробувати щось кардинально нове", - пише Жегульов. Журналіст також заявив про те, що почне вчити українську мову. При цьому, однак, у своєму пості він не зміг визначитись із вибором написання "в Україні" або "на Україні", і написав, що їде "до Києва".

На заваді, в реалізації цих планів, йому мало б стати відкрите нехтування українських законів, порушення яких він пояснює "редакційним завданням".

5 серпня 2015 року, в прямому ефірі радіостанції “Ехо Москви” він розповідав не тільки про те, як мав зустрічі з представниками окупаційної влади, але й зізнався у незаконному перетині державного кордону України.

Наразі, він говорить про те, що трирічну заборону на в'їзд він витримав і тепер не бачить перешкод для в'їзду до України.

Його жалю і пробачень через незаконний перетин українського кордону, у мережі інтернет знайти не вдалося.

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