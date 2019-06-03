Жуков – все: чому на українській землі немає місця для пам'ятника радянському маршалу

У Харкові 2 червня активісти звалили пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову.

Перед цим відбулися сутички між спецназом поліції та активістами. Правоохоронці намагалася розігнати їх із застосуванням спецзасобів.

В акції брали участь активісти рухів "Національний корпус", "Правий сектор", ВО "Свобода".

У неділю в Харкові також зібралася акція протесту біля Палацу спорту, де проходив з'їзд партії Геннадія Кернеса і Геннадія Труханова "Довіряй справам".

Як повідомляв МедіаПорт, протестувальники скандували "Ганьба" тим, хто проходив усередину палацу. На думку організаторів акції, з'їзд є "спробою реваншу колишніх членів Партії регіонів".

Участь в акції протесту брали представники "Нацкорпусу", які утворили коридор, щоб люди, котрі йшли до Палацу, не мали можливості уникнути "коридору ганьби". Тому перед входом утворилася тиснява.

В результаті цього одна людина отримала травми, їй була надана медична допомога. Також під час знесення бюста маршалу Жукову в Харкові постраждали троє поліцейських.

"2 червня о 13:40 в поліцію надійшла інформація про пошкодження пам'ятника маршалу Жукову на проспекті Петра Григоренка. Група невідомих розпилила сльозогінний газ. Троє співробітників поліції, які несли службу і забезпечували правопорядок біля пам'ятника, отримали хімічний опік очей і були доставлені в лікарню", – повідомили в прес-службі Нацполіції області.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) і ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України. Максимальне покарання за санкціями статей – до 5 років позбавлення волі.

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