Жорстоко били жінок та дітей: як затримували протестувальників у Москві

В Російській Федерації тривають протести через недопущення 14 кандидатів від опозиційної партії до виборів.

Нарешті влада дозволила провести цей мітинг, і на нього за офіційними даними прийшло 52 тис осіб. Хоча на світлинах з місця подій видно, що реальна кількість протестувальників значно переважала цифру, озвучену російською владою. Після завершення часу, офіційно відведенного на мітинг почалися сутички протестувальників із поліцією. Мережу заповнили відео, де російські омонівці заарештовують людей, ловлячи їх по сусідніх вулицях. На відео з мережі видно, як правоохоронці жорстоко б'ють жінок та дітей, хоча потреби у застосуванні сили у тих конкретних ситуаціях не було жодної.

Популярними стали відео, де правоохоронці затримували неповнолітніх та тринадцятирічних протестувальників, застосовуючи силу, хто затримувані не чинили жодного опору.

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