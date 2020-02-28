Жорстока бійка в мерії Жмеринки

У Жмеринці Вінницької області в міській раді відбулися масові зіткнення між активістами й правоохоронцями, внаслідок яких постраждали декілька людей.

Зазначається, що поліція "пов’язала" активістів у одностроях "Нацдружин". Про це пише Telegram-канал Klymenko Time, публікуючи кадри з місця кривавого інциденту.

"Підписники кажуть, що прямо зараз у Жмеринці в мерії ось такі веселощі", – йдеться в повідомленні.

Так, біля приміщення відомства трапилася бійка з криками, там вибиті вікна й двері.

Причини конфлікту невідомі, але зазначається, що у такий спосіб протестувальники хотіли зірвати чергову сесію міськради.

На оприлюднених фото також видно, що затримали активістів у брендованому одязі "Нацдружин". Уточнюється, що в результаті інциденту постраждали вісім поліцейських і четверо нападників, одинадцять осіб затримали.

"Урни ось ще красиво на відео літають... Представників організації, які брали участь у бійці, досить "жорстко відлупцювали" й затримали", – підкреслили в Telegram-каналі.

За даними "Укрінформу", після завершення інциденту, в Жмеринській міській раді сесія продовжила свою роботу. Джерело агентства в міськраді припустило, що спроба невідомих увірватися до сесійної зали пов'язана з розглядом депутатами питання про позбавлення повноважень в.о. міського голови, секретаря міськради Юрія Світлака і, ймовірно, організована його опонентами.

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