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21 листопада • оновлено в 15:10
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Жонглер-барабанщик

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Жонглер-барабанщик

Жонглер-барабанщик

скріншот з відео

В Іспанії на вулиці з'явився новий вуличний виконавець. Хлопець віртуозно грає на барабанах і при цьому жонглює паличками в повітрі, привертаючи увагу перехожих. Таким чином виконавець заробляє собі на життя.

Жонглер-барабанщик

Жонглер-барабанщик

скріншот з відео

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