Жонглер-барабанщик
Жонглер-барабанщик
скріншот з відео
В Іспанії на вулиці з'явився новий вуличний виконавець. Хлопець віртуозно грає на барабанах і при цьому жонглює паличками в повітрі, привертаючи увагу перехожих. Таким чином виконавець заробляє собі на життя.
Жонглер-барабанщик
скріншот з відео
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