Жонглер-барабанщик скріншот з відео

В Іспанії на вулиці з'явився новий вуличний виконавець. Хлопець віртуозно грає на барабанах і при цьому жонглює паличками в повітрі, привертаючи увагу перехожих. Таким чином виконавець заробляє собі на життя.

Жонглер-барабанщик скріншот з відео

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