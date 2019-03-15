Жодної думки, жодного бажання: Андріюк прокоментував поразку ''Динамо'' в ''Лізі Європи''

Спортивний журналіст Костянтин Андріюк зазначив, що під час провального матчу у Києві, він був приємно здивований шаленою підтримкою футболістів армією київських вболівальників. За його словами, без огляду на поразку у Лондоні, яка фактично вирішила долю киян у подальшій участі у Єврокубках, вони підтримували "Динамо" до останнього.

Коментуючи можливість відставки тренерського штабу на чолі з Олександром Хацкевичем, Андріюк припустив, що її не буде, як мінімум до кінця сезону. На його думку, тепер, коли "Динамо" і "Шахтар" опинились в рівних умовах, вилетівши з Єврокубків, кияни зосередяться на перемозі в чемпіонаті, проте за рахунок чого вони можуть її здобути - невідомо.

Він також підкреслив, що проблеми із нападом у киян, які керівництво клубу не вирішувало майже 9 місяців, виявились не головними; 8 пропущених м'ячів, на його думку, свідчить про проблеми і у захисті київського "Динамо".

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