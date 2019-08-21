Жодного підтвердження щодо повернення політв'язнів немає: експерт

Голова громадянської організації "Об'єднання родичів політв'язнів Кремля" Ігор Котелянець прокоментував чутки про те, що Росія може повернути Україні п'ятьох політв'язнів.

Він назвав будь-яку інформацію з цього приводом виключно чутками, оскільки, за його словами, ніхто не знає, де саме зараз перебувають ув'язнені, куди та з якої причини їх перевели. Це стосуєтся і Сєнцова, і Карпюка, і інших політв'язнів. Експерт також зазначив, що весь хайп, який піднявся у ЗМІ із приводу повернення політв'язнів точно не йде на користь ані самим незаконно ув'язненим, ані їхнім родичам.

Усі інформація із цього приводу не є перевіреною, ще раз підкреслив Котелянець, оскільки початкове джерело цієї інформації просто опублікувало своє припущення у себе на сторінці у соціальній мережі.

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