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25 листопада • оновлено в 13:24
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Жодного дня без скандалу: Держкіно потрапило до чергового скандалу, через обрання голови установи

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Схоже, що за мотивами щоденних новин, які приходять із Держкіно, можно знімати серіал. Проте, поки що невідомо, якого жанру: кримінального, комедійного чи пародійного.

Генеральна продюсерка Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Сінькевич, яка за результатами кількох етапів конкурсного відбору залишилась єдиною кандидаткою на посаду голови Держкіно, не набрала достатньої кількості балів.

На запису Національного агентства України з питань державної служби (НАДС) чутно, що Юлія Сінькевич набрала недостатню кількість балів за однією з компетенцій.

НАДС оприлюднило і відео співбесіди, яку Юлія Сінькевич проходила перед цим рішенням.

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