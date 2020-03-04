"Жодних змін у країні не буде": журналіст про виступ Зеленського у ВР

Журналіст Юрій Бутусов у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Він прокоментував виступ президента Зеленського на позачерговому засіданні ВР та відставку Гончарука.

"Судячи з того, як виступив президент і прем'єр, то жодних змін у країні не буде, і якість управління буде лише погіршуватись. Ми не почули аналізу помилок, які призвели до падіння зборів до державного бюджету, ми не почули чому на 20% щомісяця недовиконується в бюджет. Ми не почули про ВВП, про промислове виробництво. Ми почули лише про те, що уряд був чудовий, молодий, прекрасний і тому його треба перезавантажувати. Отже. я роблю висновок, що керівництво України погано розуміє, що таке державне керування і досі в цьому не розібралося", - заявив журналіст.

Він також прокоментував, чи варто хвилюватися Арсену Авакову із приводу того, що досі не відбулось гучних посадок.

"Відставок силовиків сьогодні не буде. Це знову відкладається на незрозумілий термін", - заявив журналіст.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram