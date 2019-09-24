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24 вересня • оновлено в 14:20
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Жодних обмежень поки немає, лише рекомендації: кліматологиня

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Кліматологиня, провідна наукова співробітниця Інституту геофізики НАН України Світлана Бойченко прокоментувала екологічну ситуацію на планеті.

Вона заявила, що ситуація з кліматом на планеті критичніша, ніж будь-коли. Це підтверджує і той факт, що нещодавно відбувся саміт країн ООН аби обговорити правила скорочення викидів вуглекислого газу в рамках міжнародної Паризької угоди.

Також велике значення має промова шведської активістки, юної Ґрети Тунберґ, яка заявляє, що своєю бездіяльністю щодо погіршення клімату на планеті, політики та високопосадовці порушують права дітей.

Бойченко заявила, що усі ці засідання проходять у вигляді декларацій та рекомендацій і жодних обмежень та конкретних дій поки що немає. Але активісти мають продовжувати робити свою роботу, створювати розголос, піднімати питання змін клімату, створювати інформаційний шум.

За словами Бойченко у найближчі роки буде відбуватись спад щодо глобального потепління, але до середині цього століття очікуються критичні зручшення.

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