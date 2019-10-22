Через зношену опалювальну інфраструктуру до 40% тепла не доходить до квартир

Перший заступник міністра розвитку громад та територій України Дмитро Живицький у прямому етері ObozTV прокоментував готовність держави до початку опалювального сезону в Україні.

Він заявив, що держава - це не лише центральні органи виконавчої влади, це, по суті, і регіональні органи, і органи місцевого самоврядування. І питання забезпечення енергоресурсами та теплопостачання - це відповідальність саме органів місцевого самоврядування, зазначив Живицький.

"Треба думати, яким чином буде надаватись якість послуг та яким чином будуть забезпечуватися тарифи, тому що зношена інфраструктура, і від цього залежить насправді тариф на теплопостачання. Сьогодні в Україні ми опалюємо на 30-40% навколишнє середовище, космос, тобто якісна послуга з теплопостачання не доходить до кожної окремої квартири", - заявив Живицький.

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