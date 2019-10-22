Добровільна децентралізація триватиме до весни: заступник міністра

Перший заступник міністра розвитку громад і територій України Дмитро Живицький в прямому ефірі ObozTV прокоментував, коли закінчиться реформа децентралізації.

За його словами, реформа децентралізації закінчиться тоді, коли буде прийнятий відповідний закон, яким будуть встановлені межі всіх об'єднаних територіальних громад на території України. Якщо говорити про часові рамки, то у нас процес об'єднання громад на даний момент добровільний. І громади, які об'єднуються, самі ініціюють цей процес і самі це для себе роблять, додав він.

"Але якщо не поставити якусь кінцеву дату, до якої вони це все зроблять, то це не буде зроблено. З різних причин. По-перше, за політичним впливом. Також є вплив великих агропідприємств, холдингів, у яких є земельні ділянки в межах певних населених пунктів, і вони хочуть, щоб кордони цих населених пунктів збігалися з кордонами землі, яку вони обробляють. Щоб прибрати всі ці речі, я думаю – і впевнений, що так і буде – напевно, десь навесні буде дедлайн, до якого громади будуть об'єднуватися самостійно, добровільно. А потім вже, прорахувавши правильну модель спроможності цих громад, буде законом прийнята нова система адміністративно-територіального устрою нових кордонів, нових громад", - заявив Живицький.

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