Живий ланцюг до Дня Соборності у Києві

У Києві на мосту Патона вранці 22 січня, в День Соборності України, активісти утворили "живий ланцюг", який символізує єдність нашої країни.

Акція стартувала о 7:30, передає "Інформатор". Люди обгорнулися прапорами України і розділилися на дві колони, які рухаються назустріч одна одній – із лівого і правого берега.

За словами організаторів, захід присвячено 101-річної річниці підписання Акту злуки УНР і ЗУНР у Соборну Україну. У ньому беруть участь як підлітки, так і люди пенсійного віку.

Після створення "живого ланцюга", учасники акції спустяться під міст Патона. Там вони розтягнуть 30-метровий прапор України. Одна колона буде нести синю його частину, а інша – жовту.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

22 січня в Україні відзначається День Соборності. Свято приурочене до Акту злуки Української Народної Республіки (УНР) і Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР) у 1919 році.

У 2020 році виповнюється 101 рік з дня, коли Україна об'єдналася після кількох століть існування окремо.

На державному рівні День Соборності почав відзначатися тільки в кінці 90-х.

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