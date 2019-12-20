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20 грудня • оновлено в 16:36
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Жива ялинка чи штучна: яку обрати

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Кореспондент ObozTV Яна Проніна у своєму сюжеті досліджувала, яку ялинку краще обрати на новорічні свята - живу чи штучну.

Вибір живих ялинок, як і їх штучних аналогів, в Україні величезний.

Еколог Артур Малиновський прокоментував, яку ялинку варто обирати з точки зору шкоди навколишньому середовищу.

Він зазначив, що якщо купувати чиповану ялинку, то шкода для планети буде мінімальною, оскільки така ялинка вирощується для продажу. А якщо ялинка вирощена неофіційно і зрубана бракон'єрами, то це шкодить навколишньому середовищу усієї планети.

Щодо штучних ялинок, тоеколог попереджає, що у випадку, якщо така ялинка викинеться на смітник, то вона розкладатиметься там більше 800 років. До того ж, за його словами, штучні ялинки містять канцерогени.

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