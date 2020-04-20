Пожежа на Житомирщині: волонтер розповіла, як люди опинилися в вогняній пастці
Масштабна лісова пожежа в Овруцькому районі Житомирської області знищила десятки житлових будинків за півтори години.
Місцеві жителі з громади старовірів в селищах Магдин і Личмани допомагали гасити пожежу сусідам, забуваючи про порятунок власних будинків. Про це в ефірі ObozTV розповіла волонтерка Лілія Багірова.
"Для них було важливо не зберегти свої речі, а зберегти будинок сусіда. Вони вибігали зі свого будинку, залишаючи там все і тікали до іншої хати там гасити. Ніхто нічого не взяв", – повідомила вона.
Вогонь поширювався дуже швидко, додала волонтер. "Все знесло за півтори години. Коли була буря, гілки тягло з лісу в села і кидало на ці будинки. Пожежа була з трьох боків, вони були в кільці, вони навіть не могли вибігти. Від будинків залишилися квадратні купки".
За її словами, загинуло багато домашніх тварин, але деяких вдалося врятувати.
Волонтер переконана, що причина пожежі – навмисний підпал. Вона заявила про те, що "ніхто там нічого не гасив". "Пожежні машини були без води. Зараз воно не горить, тому що вже все згоріло, нічому горіти".
В даний час волонтерами організований збір одягу, продуктів харчування та господарського інвентарю.
Як писав OBOZREVATEL, в Овруцькому районі Житомирської області лісові пожежі, які почалися ще 16 квітня, знищили десятки будинків, величезні площі лісів і полів. Станом на 20 квітня пожежі повністю ліквідовані. Раніше голова Житомирської облдержадміністрації Віталій Бунечко розповів, що постраждалі внаслідок масштабних пожеж в Житомирській області отримають компенсацію за втрачене житло.