Жити як в Європі – без пільг і соцдопомоги: блогерка розкритикувала протестне голосування молоді

Блогер та журналіст Лариса Волошина зазначила, що палке бажання змін, протест проти існуючої системи, яке висловлює українська молодь, є очевидним і артикулюваним. Проте, за її словами, не Володимир Зеленський висловлює цей протест. Вона наголосила, що молодь, яка посилається на високий рівень життя на Заході, не має, за її словами, розуміння про характер соціальних відносин і рівень державної підтримки громадян з боку держави.

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