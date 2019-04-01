МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
МедОбозГоловна

Жити як в Європі – без пільг і соцдопомоги: блогерка розкритикувала протестне голосування молоді

55Читати матеріал російською

Блогер та журналіст Лариса Волошина зазначила, що палке бажання змін, протест проти існуючої системи, яке висловлює українська молодь, є очевидним і артикулюваним. Проте, за її словами, не Володимир Зеленський висловлює цей протест. Вона наголосила, що молодь, яка посилається на високий рівень життя на Заході, не має, за її словами, розуміння про характер соціальних відносин і рівень державної підтримки громадян з боку держави.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Студія OBOZREVATELЕфіри Oboz TVПряма трансляція
Особа
Лариса Волошина

Новини

Всі новини