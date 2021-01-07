Жителі міста Валки Харківської області перекрили трасу "Київ-Харків"

Олексій Тітофф Відео 14:57, 7.01.2021 Оновлено: 15:01, 7.01.2021
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