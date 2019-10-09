Жителі Луганщини вийшли на мітинг проти розведення військ

Жителі Луганщини вийшли на мітинг проти розведення військ286 Читати матеріал російською
Жителі селища Золоте Луганської області, де мав відбутися черговий етап розведення військ на Донбасі, вийшли на мітинг.
Людей хвилює розведення сил і засобів, але їхні думки з цього приводу розділилися. На акції ледь не дійшло до бійки, передає портал "Новости Донбасса".
Фактично в Золотому-4 проживає близько 300 осіб. На акції, за підрахунками журналістів, було більше 100 осіб.
Одна з місцевих жительок, яка виступала проти розведення, заявила, що місцевому населенню невідомо, чи буде селище сірою зоною і як його збираються охороняти. ЗСУ вона назвала гарантією безпеки.
"Ми добре жили, коли не було їх. А зараз що? Стріляють здебільшого вночі. Ополченці не стріляють, а самі українці починають "пихать", – стверджує інша мешканка.
Місцевий активіст Микола зі свого боку заявив: "Вони не знають, що там робиться, на тому боці. А мені люди приїздять і кажуть. Там за одне слово тільки проти їхньої армії чи кого – одразу садять на яму. Якщо наші війська відведуть, тут буде помийна яма".
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